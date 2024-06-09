У "Резерв+" з’явиться нова функція, але не для всіх: у Міноборони розповіли деталі

Над створенням важливого нововведення поки що йде робота

Надалі українці, які мають статус "обмежено придатний", зможуть отримати направлення на військово-лікарську комісію через додаток "Резерв+". Міністерство оборони України веде над цим роботу, а поки що такої функції немає.

Про це сказала заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, такий напрямок буде відправлений людині лише за її бажанням.

"Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини", — сказала Чорногоренко.

Вона також додала, що після оновлення програми, категорія українців зі статусом "обмежено придатний" матимуть змогу отримати правління на медкомісію через додаток або під час особистого візиту до ТЦК. Таке нововведення дозволить розвантажити ТЦК та СП.

"Це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати напрямок — це формальна дія", — пояснила Чорногоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони розповіли, скільки людей скористалося додатком за три тижні.