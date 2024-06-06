"Резерв+" в дії: скільки українців скористалися застосунком Міноборони за три тижні

Застосунок працює у понад 150 країнах світу

Майже 1,5 млн громадян України вже оновили свої дані через застосунок "Резерв+", який почав працювати 18 травня. Разом з тим, за останніми даними, серед них близько 190 тис. жінок.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону. Зазначив, що застосунок завантажило багато людей і далеко не всі скористалися ним.

"Є актуальна інформація по "Резерву". 1 млн 412 тис., це якщо говорити точно. Ці люди віддали перевагу "Резерв+", саме цьому сервісу, який є новим… Скачали його, до речі, значно більше людей, тому ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але можливо трохи пізніше", — зазначив Лазуткін.

Разом з тим речник Міноборони згадав про проблеми, які були у застосунку на початку його запуску, проте нині, за словами Лазуткіна, всі помилки вдалося полагодити.

"На цей час близько 15% уточнили свої дані, є ще можливість у великої кількості людей уточнити свої дані й таким чином виконати норму закону", — підкреслив речник.

Щодо українців за кордоном, то за даними Міноборони вже близько 18 тис. оновили свої дані у застосунку "Резерв+".

"Переважно це українці, які мешкають у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах Америки — ці країни є лідерами", — розповів Лазуткін та підкреслив, що нині застосунок "Резерв+" можна завантажити чи не з будь-якого куточка світу.

"157 країн, якщо я не помиляюся, на цей час ", — мовив речник Міноборони.

Для довідки: "Резерв +" це додаток Міноборони. З його допомогою можна дистанційно уточнити свої військово-облікові дані, без відвідування територіального центру комплектування (ТЦК).

Програма доступна для скачування з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов’язкову процедуру та побачити, яка інформація про вас міститься у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Міноборони" виправило важливу помилку у додатку "Резерв+". З "розшуку" знято сотні тисяч військовозобов'язаних українців.