Точно не мобілізують, якщо у вас ці хвороби серця: названо повний список
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У переліку 8 категорій захворювань
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. В цей період військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до війська.
Проте під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними для військової служби з медичних причин. Про те, які серцеві захворювання є підставою для звільнення від мобілізації розповідає "Телеграф".
Інформація про медичні стани, що звільняють особу від мобілізації та призову до військової служби, наведена у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України.
Відповідно до цього переліку вважаються непридатними до військової служби та знімаються з військового обліку особи, які мають:
- серцева недостатність II-Б — III стадії;
- гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;
- цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);
- хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу і функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);
- хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу і функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);
- набутий артеріовенозний свищ;
- спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;
- хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу і функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт, хірургічні втручання).
Нагадаємо, що в Україні уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є хвороби очей. "Телеграф", ґрунтуючись на інформації з наказу Міністерства оборони №262 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.