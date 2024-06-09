Точно не мобілізують, якщо у вас ці хвороби серця: названо повний список

У переліку 8 категорій захворювань

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. В цей період військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до війська.

Проте під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними для військової служби з медичних причин. Про те, які серцеві захворювання є підставою для звільнення від мобілізації розповідає "Телеграф".

Інформація про медичні стани, що звільняють особу від мобілізації та призову до військової служби, наведена у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України.

Відповідно до цього переліку вважаються непридатними до військової служби та знімаються з військового обліку особи, які мають:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу і функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу і функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу і функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт, хірургічні втручання).

Нагадаємо, що в Україні уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є хвороби очей. "Телеграф", ґрунтуючись на інформації з наказу Міністерства оборони №262 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.