Хвороби шкіри, з якими не можуть мобілізувати: опубліковано повний список
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З такими хворобами вас виключать із військового обліку
В Україні перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію уточнили перелік хвороб, з якими військовозобов’язаного не мобілізують. Зокрема звільнити від служби громадянина можуть шкірні захворювання.
"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.
Список хвороб шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від служби
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються особи, у яких військово-лікарська комісія підтвердила:
- Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
- пухирчатка звичайна,
- герпетиформний дерматит,
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Більше про те, з якими ще хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби, читайте в матеріалі "Телеграфа".