Хвороби шкіри, з якими не можуть мобілізувати: опубліковано повний список

З такими хворобами вас виключать із військового обліку

В Україні перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію уточнили перелік хвороб, з якими військовозобов’язаного не мобілізують. Зокрема звільнити від служби громадянина можуть шкірні захворювання.

"Телеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.

Список хвороб шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від служби

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються особи, у яких військово-лікарська комісія підтвердила:

Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

пухирчатка звичайна,

герпетиформний дерматит,

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Більше про те, з якими ще хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби, читайте в матеріалі "Телеграфа".