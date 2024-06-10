Військові – "звірі", "проблемні території" можна залишити? В Україні гучний скандал зі ще одним психологом (фото)

Денис змінив професію та почав працювати психологом відносно недавно

В Україні розгортається гучний скандал навколо психолога та блогера Дениса Корейби. Його звинувачують у використанні своїх професійних навичок для маніпуляції людьми, а також дискредитації армії. Сам чоловік агресивно відповів своїм "хейтерам".

Зі звинуваченнями на адресу Корейби виступив відомий український військовий, тренер і письменник Костянтин "Вальде" Ульянов. Він у пості, який присвячений Корейбі, написав, що "в професії психолога є ті, хто прийшов туди за можливістю якнайчастіше ставити себе у зверхню позицію відносно інших людей. ", ймовірно, натякаючи на фігуранта даного конфлікту.

"Будучи психологом, це робити доволі легко, бо люди самі приходять до тебе за розв'язанням їхніх проблем. Відчути себе кращим чи розумнішим за них, звісно, просто. Потроху така потреба вже переростає у звичку, особливо, якщо є якась там "підписота". Мова не йде про психологію як науку, або якусь користь для людей — тільки про надання собі імперативної моральної переваги над усіма іншими. Особливо над тими, хто із тобою в чомусь не згоден. Адже ти володієш сакральними знаннями про саму людську суть.

Сьогодні треба висловитися за права жінок — прошу. Завтра треба критикувати "повєстку" — натє. Треба буде дискредитувати військо? Він психолог, він розуміє всі механізми які працюють у пошкодженій психіці військового. Ну ви розумієте, ПТСР, піксельне рабство, заздрість до нормальних людей. Він і вас усьому навчить, щоб ви знали чого саме боятися, коли бачите форму, або того, хто цю форму носив", — пише Ульянов.

"Вальде" назвав Корейбу психологом у лапках, а також пояснив, що його обурив його пост про ТЦК, який він опублікував днями. У ньому він написав, що військкоматчики, серед яких багато хто є ветеранами, поводяться "як звірі".

"допоки дискредитація військового не стане чимось соціально неприйнятним, як пукати за столом, будуть ті, хто буде використовувати цей наратив для свого самоствердження, попутно — ну так співпало — працюючи на ворога, себто на фізичне знищення вашої родини.До речі, наш герой дуже вміло поєднав ТЦК, котрих зараз всі не люблять, із всіма ветеранами війни…Розумний хлопчик, сподіваюсь росіяни йому подякують потім, бо якось невдобно може вийти… Щойно із узагальненого ветерана хтось робить ворога, замість захисника суспільства — чекайте на г**но у формі країни агресора, яке пройде вашою вулицею.", — обурено пише Ульянов.

Сам Корейба вже відповів на критику на своїх сторінках у соцмережах. Він назвав тих, хто підтримав думку військового "ідіотами".

Варто зазначити, що на своїй сторінці Корейба також висловлювався і загалом про війну. На його думку, за території воювати нібито не варто, а захищати треба свободу, економіку, освіту, культуру та можливості. А людей "можна вивезти із проблемних територій (ймовірно, маються на увазі тимчасово окуповані Росією території — Ред.)". А Україна нібито "жертвує людьми" за територію.

"Заради територій жертвують людьми, рушать економіку, відбирають свободу, порушують закони, понижують мораль і культуру. Все за що справді слід воювати знищується, називаючись другорядним", — пише він.

Також Корейба, судячи з його посту, допомагає людям, які почуваються винними через те, що залишили Україну під час війни.

"З ухилянтів робимо героїв", — писав він.

Денис Корейба

33-річний киянин, який позиціонує себе як психолог і надає відповідні послуги.

У мережі вказував, що він навчався в НАУ на факультеті комп’ютерних наук.

Здобув вищу освіту у 2013 році.

Після цього навчався у школі "Успіх".

Спеціальність Денис не вказував, проте на одному із сайтів іронічно писав "клас "а" спеціалізація: кидалово".

Закінчив школу "Успіх" у 2020 році.

Ще у 2019 році він оптимізував сайти. А психотерапевтом, зважаючи на все нещодавно (перший пост у Telegram "Деніс Корейба — психолог" з’явився в 2022 році).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Спартак Субота потрапив у мовний скандал та обурив мережу.