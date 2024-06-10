Военные - "звери", "проблемные территории" можно оставить? В Украине громкий скандал с еще одним психологом (фото)

Денис сменил профессию и начал работать психологом относительно недавно

В Украине разворачивается громкий скандал вокруг психолога и блогера Дениса Корейбы. Его обвиняют в использовании своих профессиональных навыков для манипуляции людьми, а также дискредитации армии. Сам же мужчина агрессивно ответил своим "хейтерам".

С обвинениями в адрес Корейбы выступил известный украинский военный, тренер и писатель Константин "Вальдэ" Ульянов. Он в посте, который посвящен Корейбе, написал, что "в профессии психолога есть те, кто пришел туда по возможности как можно чаще ставить себя в пренебрежительную позицию в отношении других людей", вероятно, намекая на фигуранта данного конфликта.

"Будучи психологом, это делать довольно легко, потому что люди сами приходят к тебе за решение их проблем. Почувствовать себя лучше или умнее их, конечно, просто. Понемногу такая потребность уже перерастает в привычку, особенно если есть какая-то там подписота. Речь не идет о психологии как науке, или какой-либо пользе для людей — только о предоставлении себе императивного морального превосходства над всеми остальными. Особенно над теми, кто с тобой в чем-то не согласен. Ведь ты обладаешь сакральными знаниями о самой человеческой сущности.

Сегодня нужно высказаться за права женщин – прошу. Завтра нужно критиковать "повестку" — нате. Надо будет дискредитировать войско? Он психолог, он понимает все механизмы, работающие в поврежденной психике военного. Ну вы понимаете, ПТСР, пиксельное рабство, зависть к нормальным людям. Он и вас всему научит, чтобы вы знали чего именно бояться, когда видите форму или того, кто эту форму носил", — пишет Ульянов.

"Вальдэ" назвал Корейбу психологом в кавычках, а также объяснил, что его возмутил его пост о ТЦК, который он опубликовал на днях. В нем он написал, что военкоматчики, среди которых многие являются ветеранами, ведут себя "как звери".

"Пока дискредитация военного не станет чем-то социально неприемлемым, как пукать за столом, будут те, кто будет использовать этот нарратив для своего самоутверждения, попутно – ну так совпало – работая на врага, то есть на физическое уничтожение вашей семьи. Кстати, наш герой очень умело соединил ТЦК, которых сейчас все не любят, со всеми ветеранами войны… Умный мальчик, надеюсь россияне его поблагодарят потом, потому что как-то неудобно может получиться… Как только из обобщенного ветерана кто-то делает врага, вместо защитника общества — ждите го**о в форме страны агрессора, которое пройдет по вашей улице", — возмущенно пишет Ульянов.

Сам же Корейба уже ответил на критику на своих страницах в соцсетях. Он назвал тех, кто поддержал мнение военного "идиотами".

Стоит отметить, что на своей странице Корейба также высказывался и в целом про войну. По его мнению за территории воевать якобы не стоит, а защищать нужно свободу, экономику, образование, культуру и возможности. А людей "можно вывезти из проблемных территорий (вероятно, имеются в виду временно оккупированные территории Россией — Ред.)". А Украина якобы "жертвует людьми" за территории.

"Ради территорий жертвуют людьми, трогают экономику, отбирают свободу, нарушают законы, понижают мораль и культуру. Все за что действительно следует воевать уничтожается, называясь второстепенным", — пишет он.

Также Корейба, судя по его посту, помогает людям, которые чувствуют себя виновными за то, что покинули Украину во время войны.

"Из уклонистов делаем героев", — писал он.

Денис Корейба

33-летний киевлянин, который позиционирует себя, как психолог и предоставляет соответствующие услуги.

В сети о себе указывал, что он учился в НАУ на факультете компьютерных наук.

Получил высшее образование в 2013 году.

После этого обучался в школе "Успех".

Специальность Денис не указывал, однако на одном из сайтов иронично писал "класс "а"специализация: кидалово".

Окончил школу "Успех" в 2020 году.

Еще в 2019 году он занимался оптимизацией сайтов. А психотерапевтом, судя по всему не так давно (первый пост в Telegram "Денис Корейба — психолог" появился в 2022 году).

Напомним, ранее мы писали о том, что Спартак Суббота попал в языковой скандал и возмутил сеть.