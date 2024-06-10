Бронювання працівників по-новому: адвокатка вказала на дві важливі зміни

Мінцифри забезпечить технічні аспекти

У постанові про бронювання працівників, яку Уряд ухвалив 5 червня, є дві головні зміни. Одна з них стосується способу бронювання військовозобовʼязаних, а інша — порядку виконання цього процесу.

Про це пише адвокатка Дарʼя Тарасенко. Зазначається, що протягом місяця Мінцифри забезпечить технічні аспекти змін.

Тож перша зміна — бронювання працівників через додаток "Дія".

"Уряд запровадив можливість бронювання працівників через Дію (в якості альтернативи, можливість подачі документів в електронному вигляді такої залишається). Протягом місяця Мінцифри зобов'язано забезпечити технічну реалізацію", — йдеться у повідомленні.

І друга зміна — визначено порядок бронювання працівників під час воєнного стану згідно з новим законом про мобілізацію.

"Уряд виклав в новій редакції Постанову від 27 січня 2023 р. № 76, яка визначає порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Зокрема, регламентована можливість бронювання тих категорій військовозобов'язаних, яка була передбачена мобілізаційним законом, що набув чинності 18 травня (дотепер ця можливість не була реалізована через відсутність відповідних змін в Постанову КМУ)", — додається у повідомлення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні забронювали від мобілізації 90% рятувальників та поліціянтів. Відповідне рішення узгодили у пʼятницю, 7 червня.