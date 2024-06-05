"Як можна було до такого додуматись?": нардеп розніс нове рішення Кабміну про бронювання

Нардеп назвав це рішення ганьбою

Кабмін України ухвалив постанову, якою передбачається бронювання співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не більше ніж 50%. Решту працівників можуть мобілізувати.

Про це у своєму Telegram-каналі написав український нардеп Олексій Гончаренко. Його вкрай обурило, що працівників важливих структур не повністю бронюватимуть.

"Це ганьба! Уряд ухвалив постанову, якою передбачає бронювання, зокрема працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків", — написав Гончаренко.

Він також наголосив, що працівники ДСНС щодня виїжджають на місця обстрілів та рятують людей. Однак цей факт не став приводом для 100% бронювання.

"Як можна було до такого додуматися, я не розумію! Зараз рятувальники ДСНС щодня ризикують життям. Вони рятують людей від наслідків обстрілу російських терористів", — заперечує нардеп.

При цьому Гончаренко поставив уряду питання про те, як їхня мобілізація може вплинути на безпеку в усій Україні, адже співробітники ДСНС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні від мобілізації забронювали вже 700 тисяч людей.