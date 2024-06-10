Бронирование работников по-новому: адвокат указала на два важных изменения

Минцифры обеспечит технические аспекты

В постановлении о бронировании работников, которое Правительство приняло 5 июня, есть два главных изменения. Одно из них касается способа бронирования военнообязанных, а другое – порядка выполнения этого процесса.

Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. Отмечается, что в течение месяца Минцифры обеспечит технические аспекты изменений.

Первое изменение — бронирование работников через приложение "Дия".

"Правительство ввело возможность бронирования работников через Дию (в качестве альтернативы, возможность подачи документов в электронном виде такой остается). В течение месяца Минцифры обязано обеспечить техническую реализацию", — говорится в сообщении.

И второе изменение — определен порядок бронирования работников во время военного положения согласно новому закону о мобилизации.

"Правительство изложило в новой редакции Постановления от 27 января 2023 г. № 76, которое определяет порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. В частности, регламентирована возможность бронирования тех категорий военнообязанных, которая была предусмотрена мобилизационным законом, вступившим в силу 18 мая (до сих пор эта возможность не была реализована из-за отсутствия соответствующих изменений в Постановление КМУ)", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских. Соответствующее решение было согласовано в пятницу, 7 июня.