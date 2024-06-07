Без черг і паперів: в Мінцифри анонсували бронювання онлайн, коли запрацює

Першими послугу випробують працівники критичних галузей

На початку липня в застосунку "Дія" може з’явитися можливість бронювання від мобілізації онлайн, що вельми доречно, адже на ТЦК нині шалене навантаження. Процес обіцяють зробити швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину.

Про це повідомив віцепрем'єр України Михайло Федоров у своєму Телеграм. Зазначив, що уряд підтримав відповідну постанову.

"Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину", — зазначив Федоров.

Планується, що на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони. Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

"Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра, керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія, а в людини інформація про це оновиться в застосунку Міноборони "Резерв+".

При цьому, якщо людина захоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. Проте, не варто забувати, що обидва формати будуть однаково чинні. Якщо ж в бронюванні буде відмовлено, то керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія.

Послугу планують запустити на початку липня, а бета-тест відбудеться ще раніше.

Нагадаємо, "Телеграф" також повідомляв про те, що у застосунку Дія скоро почне діяти послуга дистанційного укладання шлюбу. Просто зараз у Кабміні працюють над розробкою відповідного сервісу й ухваленням змін в законодавстві.