Чи чекати на українців електронних повісток? Нардеп прояснив ситуацію
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Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватися цілодобово
Влада України не планує вводити розсилку повісток для призовників через електронні кабінети. Крім того, новий закон про мобілізацію не дозволяє видавати електронний напрямок на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.
Нардеп стверджує, що питання електронних повісток було дискусійним під час роботи над новим законопроектом про мобілізацію. Водночас, за його словами, кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде.
"Це питання ми обговорювали та дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусною – електронних повісток через електронні кабінети не буде ", — сказав народний обранець.
Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Тому до 16 липня всі військовозобов’язані українці мають оновити свої дані через ТЦК, ЦНАП чи електронний кабінет.
Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватися цілодобово їхньому вправі вручати не лише військові ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
Раніше "Телеграф" писав, що у додатку "Резерв+" з’явиться QR-код, який вирівнює дані з електронного реєстру та паперовий обліковий документ.