Чи чекати на українців електронних повісток? Нардеп прояснив ситуацію

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватися цілодобово

Влада України не планує вводити розсилку повісток для призовників через електронні кабінети. Крім того, новий закон про мобілізацію не дозволяє видавати електронний напрямок на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

Нардеп стверджує, що питання електронних повісток було дискусійним під час роботи над новим законопроектом про мобілізацію. Водночас, за його словами, кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде.

"Це питання ми обговорювали та дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусною – електронних повісток через електронні кабінети не буде ", — сказав народний обранець.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Тому до 16 липня всі військовозобов’язані українці мають оновити свої дані через ТЦК, ЦНАП чи електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватися цілодобово їхньому вправі вручати не лише військові ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Раніше "Телеграф" писав, що у додатку "Резерв+" з’явиться QR-код, який вирівнює дані з електронного реєстру та паперовий обліковий документ.