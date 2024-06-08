"Все вирішує комісія": чи дійсні довідки з приватних клінік для ВЛК, розповіли у ТЦК

Конкретних заборон немає, але є нюанс

Питання того, чи заборонені законодавством довідки досліджень з приватних медичних установ на проходження військо-лікарської комісії (ВЛК) хвилює багатьох військовозобов'язаних і не тільки. Адже у суспільстві подейкують, що документи з таких медзакладів не приймають.

На це питання відповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін виданню "Фокус".

Зазначається, що військово-лікарські комісії, на які ТЦК направляють військовозобов'язаних громадян для визначення їхньої придатності до військової служби за станом здоров'я, не є складовою частиною ТЦК. Адже це такі ж цивільні лікарі, які працюють в комунальних або державних лікувальних закладах.

"Про якісь заборони, передбачені законодавством, я не чув. Загалом, наскільки мені відомо, довідки з приватних медичних установ брати можна, можна їх показувати. А от чи враховувати ці довідки, чи ні — це вже вирішує комісія", — каже речник.

Водночас, за словами Істоміна, документом, який визначає придатність є лише довідка ВЛК. Тому ТЦК однозначно ніяких довідок з приватних закладів не розглядає, адже придатність до військової служби визначається лише військово-лікарською комісією.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, як ВЛК прийматиме рішення щодо хронічних захворювань. Зокрема, хвороби мають бути підтверджені клінічними дослідженнями.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення ВЛК можна оскаржити. Українцям пояснили, як відбувається цей процес.