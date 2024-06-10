Скільки рятувальників та поліцейських забронюють від призову? Нардеп відповів на важливе питання

За словами глави МВС 90% рятувальників та поліцейських в Україні буде заброньовано

Кількість військовозобов'язаних працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ. Якщо вони не є критично важливими для функціонування цих органів, то можуть бути мобілізовані.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Деталями він поділився в інтерв’ю РБК Україна.

"Думаю, це прийнятно, оскільки в Національній поліції, як і в Державній службі з надзвичайних ситуацій, працюють не лише власне поліціянтів чи рятувальники, а й інші державні службовці, допоміжний персонал", — пояснив народний обранець.

За словами Веніславського, тема бронювання рятувальників та поліціянтів виявилася найбільш чутливою. Влада розуміє, що не варто посилювати Збройні сили за рахунок діяльності Нацполіції. Адже вона забезпечує таку важливу складову нацбезпеки як правопорядок і боротьба зі злочинністю.

"Тому ми наполягали, що це має бути 100%. Про працівників ДСНС ми не вели дискусії. Але Кабінет міністрів України, і міністерства, які були задіяні, запевняли нас, що Державна служба з надзвичайних ситуацій підпадає під дві категорії, які передбачені для бронювання", — підкреслив нардеп.

Днями міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що 90% рятувальників та поліцейських в Україні буде заброньовано.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на початку липня в застосунку "Дія" може з’явитися можливість бронювання від мобілізації онлайн, що вельми доречно, адже на ТЦК нині шалене навантаження. Процес обіцяють зробити швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину.