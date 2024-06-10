Довідка від венеролога не відстрочка: з якими ЗПСШ не беруть до армії
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Громадяни із цими захворюваннями не допускаються до служби
Перед набуттям чинності новим законом про мобілізацію в Україні було уточнено перелік хвороб, з якими військовозобов’язаного не можуть мобілізувати до армії. У ньому зокрема прописані хвороби, що передаються статевим шляхом.
" елеграф", посилаючись на наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.
З якими ЗПСШ не мобілізують до ЗСУ
Важливо: громадяни з цими захворюваннями не допускаються до служби лише до одужання.
- Сифіліс;
- гонококова інфекція;
- урогенітальний хламідіоз;
- урогенітальний трихомоніаз;
- урогенітальний мікоплазмоз.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким потрібно бути алкоголіком, щоб вас не мобілізували.