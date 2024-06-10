Справка от венеролога не отсрочка: с какими ЗППП не берут в армию

Граждане с этими заболеваниями не допускаются к службе

Перед вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине был уточнен список болезней, с которыми военнообязанного не могут мобилизовать в армию. В нем в частности прописаны болезни, передающиеся половым путем.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

С какими ЗППП не мобилизуют в ВСУ

Важно: граждане с этими заболеваниями не допускаются к службе только до момента выздоровления.

Сифилис;

гонококковая инфекция;

урогенитальный хламидиоз;

урогенитальный трихомониаз;

урогенитальный микоплазмоз.

Напомним, ранее мы писали о том, каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали.