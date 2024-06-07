"Він не має доступу": нардеп Веніславський розніс слова Горбенка про кількість чоловіків для мобілізації

Така інформація має закритий характер

Інформація про плани мобілізації близько 100 тисяч українців у 2024 році, яку озвучував напередодні нардеп Руслан Горбенко, є недостовірною.

Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на заяву члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки, народного депутата від фракції "Слуга Народу" Федора Веніславського. За його словами, озвучене Горбенком число є невірним.

"Ця інформація не підлягає розголошенню, а Горбенко не має доступу до реальних цифр", – наголосив Веніславський.

Водночас нардеп Ігор Копитін утримався від коментарів, зазначивши, що не може обговорювати це питання, оскільки інформація має закритий характер.

Нагадаємо, Руслан Горбенко в інтерв’ю Укрінформу, посилаючись на нібито дані військових повідомив, що в Україні у 2024 році планують призвати 110 тисяч осіб.

"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін України ухвалив постанову, якою передбачається бронювання співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не більше ніж 50%. Решту працівників можуть мобілізувати.