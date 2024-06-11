США депортують мігрантів із шести країн колишнього СРСР: чи торкнеться України

При спробі перетину кордону вони "відправлять на видворення зі Штатів"

Прикордонники штату Каліфорнія отримали вказівку депортувати нелегальних мігрантів із країн колишнього СРСР. Наказ поширюється лише на сектор Сан-Дієго, оскільки ця ділянка кордону зараз надто навантажена через наплив нелегалів.

Про це пише газета The New York Post, посилаючись на власні джерела у прикордонних службах Каліфорнії. Зазначається, що мігранти з інших країн мають право слухати свою справу. Вони мають можливість чекати результату на території Штатів.

Так, депортуватимуть мігрантів із Грузії, Молдови, Киргизії, Росії, Таджикистану та Узбекистану. Усі вони будуть негайно депортовані при спробі перетнути кордон.

"Дані прикордонного патруля, розглянуті The Post, показали, що за вихідні було зареєстровано понад 10 000 мігрантів, які перетнули південний кордон", - йдеться у матеріалі.

У січні 2023 року до судової системи США надійшло понад 41 тисячу справ від російськомовних, які вимагали політичного притулку. У порівнянні з довоєнним періодом попит на політичний притулок у США зріс від російськомовних на 1500%.

Нагадаємо, раніше завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняков розповів "Телеграфу" про українських мігрантів у матеріалі : "Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні — інтерв’ю з вченим-демографом".