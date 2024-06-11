США депортируют мигрантов из шести стран бывшего СССР: коснется ли Украины

При попытке пересечения границы они "будут отправлены на выдворение из Штатов"

Пограничники штата Калифорния получили указание депортировать нелегальных мигрантов из ряда стран бывшего СССР. Приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, поскольку этот участок границы сейчас слишком нагружен из-за наплыва нелегалов.

Об этом пишет газета The New York Post, ссылаясь на собственные источники в пограничных службах Калифорнии. Отмечается, что мигранты из остальных стран имеют право на слушание своего дела. У них есть возможность дожидаться результата на территории Штатов.

Так, депортировать будут мигрантов из Грузии, Молдовы, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Все они будут немедленно депортированы при попытке пересечь границу.

"Данные пограничного патруля, рассмотренные The Post, показали, что за выходные было зарегистрировано более 10 000 мигрантов, пересекших южную границу", — говорится в материале.

В январе 2023 года в судебную систему США поступило больше 41 тысячи дел от русскоязычных, которые потребовали политического убежища. В сравнении с довоенным периодом спрос на политическое убежище в США вырос от русскоязычных на 1500%.

Напомним, ранее заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняков рассказал "Телеграфу" об украинских мигрантах в материале: "Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне — интервью с ученым-демографом".