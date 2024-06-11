США депортируют мигрантов из шести стран бывшего СССР: коснется ли Украины
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При попытке пересечения границы они "будут отправлены на выдворение из Штатов"
Пограничники штата Калифорния получили указание депортировать нелегальных мигрантов из ряда стран бывшего СССР. Приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, поскольку этот участок границы сейчас слишком нагружен из-за наплыва нелегалов.
Об этом пишет газета The New York Post, ссылаясь на собственные источники в пограничных службах Калифорнии. Отмечается, что мигранты из остальных стран имеют право на слушание своего дела. У них есть возможность дожидаться результата на территории Штатов.
Так, депортировать будут мигрантов из Грузии, Молдовы, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Все они будут немедленно депортированы при попытке пересечь границу.
"Данные пограничного патруля, рассмотренные The Post, показали, что за выходные было зарегистрировано более 10 000 мигрантов, пересекших южную границу", — говорится в материале.
В январе 2023 года в судебную систему США поступило больше 41 тысячи дел от русскоязычных, которые потребовали политического убежища. В сравнении с довоенным периодом спрос на политическое убежище в США вырос от русскоязычных на 1500%.
Напомним, ранее заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняков рассказал "Телеграфу" об украинских мигрантах в материале: "Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне — интервью с ученым-демографом".