Россия меняет похищенным украинским детям имена: установлены личности четырех из них, расследование FT

Возраст детей варьируется от 8 до 15 лет

Россия вносит украинских детей, похищенных ею в ходе полномасштабного вторжения, в пункты усыновления. Эти дети были украдены и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах южных и восточных регионов Украины. Им меняют имена и даже возраст, а также пишут в документах, что они якобы родом из России.

Об этом пишет Financial Times. Проведя собственное расследование, журналисты обнаружили четыре пропавших без вести детей из Украины на территории РФ. У одного из них было вымышленное имя.

"Используя инструменты распознавания изображений и общедоступные записи, а также интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей, FT идентифицировала и обнаружила четырех украинских детей на связанном с российским правительством сайте усыновления usynovite.ru", — говорится в материале.

Установлено, что у одного из детей новое имя и даже возраст, которые отличаются от тех, что указаны в его украинских документах. Другой ребенок изображен с русской версией украинского имени. Ни у одного из детей нет упоминаний об украинском происхождении.

"Дети были похищены и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах южных и восточных регионов Украины, которые в 2022 году оказались под контролем вторгшейся российской армии. Возраст детей варьируется от 8 до 15 лет", — пишут журналисты.

Фото: FT

Дети, которых удалось идентифицировать, оказались в Тульской области под Москвой и в Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном. Одного из детей увезли в оккупированный Крым. Семнадцать дополнительных совпадений, выявленных FT на сайте усыновления, были подтверждены как украинские дети. Все они из детского дома в Херсоне.

Родители и родственники четверых детей, которых обнаружила FT, отказались подробно рассказывать о своей ситуации, сославшись на опасения, что Москва помешает их возвращению домой. А другие семьи, чьи дети были насильно вывезены в Россию и возвращены на Украину, рассказали о мучительном опыте, полученном во время их пребывания в стране.

Они отметили, что детей заставляли смотреть и декламировать кремлевскую пропаганду; задержание против их воли; запрет на контакты с родственниками; и их заставляют принять российское удостоверение личности. Многие описывали словесное и физическое насилие со стороны российских детей и некоторых воспитателей.

Так, мама 15-летней Алины Ковалевой рассказала, что похитители ее дочери "подделали новое свидетельство о рождении, в котором говорилось, что Алина родилась в России".

FT подтвердила личности детей с помощью государственного органа Украинский центр защиты прав ребенка (УЦЗПР). Центр ожидает дальнейших подтверждений относительно еще двух детей, обнаруженных FT, которые, по их твердому мнению, являются украинцами. Опекуны детей и власти Украины ранее не знали о местонахождении детей.

"Репортеры вручную просматривали потенциальные совпадения, чтобы выбрать те, которые, скорее всего, соответствуют действительности. Из-за того, что детям дали вымышленные имена и возраст, их было бы сложно найти другими способами", — говорится в материале.

Совпадения с высокой степенью вероятности были переданы в CRPC, который связался с родственниками и опекунами детей, чтобы подтвердить каждого пропавшего украинского ребенка.

Украинские чиновники поделились с FT документами российского правительства, которые показывают, что перед вторжением Кремль разработал планы принудительной депортации украинских детей в Россию в рамках так называемого процесса "фильтрации".

"У них была хорошо спланированная политика геноцида по отношению к нам", — сказала Дарья Герасимчук, советник и уполномоченный президента Украины по правам детей. "Они совершили преступление, похитили детей в больших количествах".

По данным офиса президента, по состоянию на 11 июня Украине удалось вернуть из России не менее 389 детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия похищает украинских детей не только с начала полномасштабного вторжения, а еще с 2014 года.