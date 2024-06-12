В Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения для военных: зачем оно нужно и как будет работать

Приложение упростит бюрократические процессы в армии

В Минобороны Украины работают над запуском мобильного приложения для военных "Армия+". В ведомстве считают, что новое приложение для военных "упростит бюрократические процессы в армии".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. По ее мнению, цифровизация армии, повысившая эффективность процессов, может помочь Украине добиться технологического преимущества над врагом 10:1.

"Благодаря приложению "Резерв+", которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация — это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди — запуск приложения для военных "Армия+", который упростит бюрократические процессы в армии ", — сказала она.

Напомним, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". С его помощью можно дистанционно уточнить учётные данные в территориальном центре комплектования. Приложение доступно для скачивания из App Store и Google Play. Телеграф рассказал, что это такое и как будет работать.