Не Дмитроєвич і Дмитровієвич: як правильно на українській називати по батькові

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В Україні від моменту набуття чинності нового правопису з травня 2024 року змінились правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен українською мовою. У цей список потрапило й ім'я Дмитро.

"Телеграф" розповідає, що нового придумали для імені Дмитро у новому правописі.

Ім’я "Дмитро" поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 500 тисяч осіб . Однак більшість задає питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Дмитрович, Дмитроєвич, Дмитровієвич?

Що кажуть словники

Дмитрович – єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники чоловічого роду творяться за допомогою суфікса "ович": Дмитро – Дмитрович.

Юрій Дмитрович працює в "Укренерго".

Подарунок Вадиму Дмитровичу.

Віталія Дмитровича не буде на роботі.

Неправильно казати:Дмитрович, Дмитровієвич.

Що означає ім'я

Дмитро (грец. Δημήτριος) — чоловіче ім'я, пов'язане з ім'ям Деметри, богині землі й родючості із давньогрецької міфології. Перекладається приблизно так: "Той, хто належить Деметрі". Слов'янізована форма грецького імені Деметріос.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати по батькові Анатолія.