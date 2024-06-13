Додаток "Резерв+": у Міноборони назвали мету його створення

За допомогою програми військовозобов’язані можуть оновлювати свої дані й не тільки

Українська програма "Резерв+" була створена як реалізація електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У майбутньому її планують розвивати та доповнювати новими функціями.

Про це "Телеграфу" сказали в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України у матеріалі: "ТОП-9 гарячих питань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях".

"Головна мета — забезпечити доступ до персональних та службових даних, що є в реєстрі "Оберіг", а також до різних послуг. Перша послуга — можливість оновлення персональних даних відповідно до закону, включаючи номер телефону, місце фактичного проживання та адресу електронної пошти", — каже співрозмовник.

Додаток буде в майбутньому розвиватися і до нього додадуть нові функції. Наприклад, наступним кроком стане QR-код у додатку. Це надасть йому статусу військово-облікового документа в електронній формі.

"Що стосується можливості введення фіктивних даних, то контактні дані, які слід уточнити чи оновити, збираються для подальшої комунікації з ТЦК. Якщо військовозобов’язаний підлягає мобілізації та з ним не вдається зв’язатися за цими контактами, або якщо за вказаною адресою не буде реакції на повістку, то, відповідно до законодавства, людина нестиме адміністративну відповідальність", — сказали в Управлінні преси та інформації МО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовозобов’язаному через додаток "Резерв+" оновити свої дані.