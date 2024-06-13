Приложение "Резерв+": в Минобороны назвали цель его создания

С помощью программы военнообязанные могут обновлять свои данные и не только

Украинская программа "Резерв+" была создана как реализация электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов.В будущем ее планируют развивать и дополнять новыми функциями.

Об этом "Телеграфу" сказали в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины в материале: "ТОП-9 горячих вопросов о "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам".

"Главная цель — обеспечить доступ к персональным и служебным данным, имеющимся в реестре "Оберіг", а также к различным услугам. Первая услуга — возможность обновления персональных данных в соответствии с законом, включая номер телефона, место фактического проживания и адрес электронной почты", — говорит собеседник.

Приложение будет в будущем развиваться и в него добавят новые функции. К примеру, следующим шагом станет QR-код в приложении. Это даст ему статус военно-учетного документа в электронной форме.

"Что касается возможности ввода фиктивных данных, то контактные данные, которые следует уточнить или обновить, собираются для дальнейшей коммуникации с ТЦК. Если военнообязанный подлежит мобилизации и с ним не удается связаться по этим контактам, или если по указанному адресу не будет реакции на повестку, то, в соответствии с законодательством, человек будет нести административную ответственность", — сказали в Управлении прессы и информации МО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военнообязанному через приложение "Резерв+" обновить свои данные.