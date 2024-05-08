Українці можуть залишитися без світла на 15-20 годин: названо дві умови як цьому запобігти

Остання атака вже змусила Україну створити графіки відключень

Після нового російського обстрілу в Україні ввели графіки відключення світла. Поки вони поширюються лише на промисловість, проте, якщо не вживати жодних заходів, то в майбутньому українці можуть годинами залишатися без електроенергії після нових атак.

Таку думку висловив експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко у коментарі для матеріалу "Телеграфа" під назвою "Тотальний блекаут – що може врятувати українців від відключень світла сьогодні та в майбутньому".

"Наслідком усіх цих ризиків може стати те, що якщо не вжити необхідних заходів, українці ризикують залишатись у майбутньому без світла по 15-20 годин після чергових масових ракетних ударів росіян.", — вважає Олег Попенко.

На думку експерта, знизити подібні ризики могло б посилення ППО української енергетики та будівництво великої кількості міні-ТЕС, які працюють на всіх видах палива. Іншим способом має стати будівництво великої кількості невеликих трансформаторних підстанцій, що дозволить децентралізувати електроенергетику.

Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.