"Він пообіцяв мені": Зеленський відповів "Телеграфу" на запитання щодо Китаю та війни

Український лідер висловився про позицію Китаю у російсько-українській війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю пообіцяв не продавати зброю Росії. Цю обіцянку Сі Цзіньпін дав особисто українському лідерові.

Про це глава держави розповів у відповідь на запитання головного редактора "Телеграфа" Ярослава Жарєнова на спільній пресконференції з Джо Байденом після підписання 10-річної угоди про безпеку.

Питання звучало так: "Пан президент, ви нещодавно робили різкі заяви на адресу Китаю. Які мотиви у Китаю зараз, чи можливо переламати його бачення цієї війни, і яка в цьому роль США. І чи є Китай спільником Росії у війні?"

Зеленський відповів, що отримав запевнення від лідера Китаю про те, що ніякої допомоги не буде.

"Передусім, у мене була розмова з лідером Китаю, телефонна, він сказав, що не продаватиме жодного озброєння Росії. Якщо він людина, він не буде цього робити, він дав слово", - сказав Володимир Зеленський.

Також головний редактор "Телеграфа" зазначив, що Китай зараз активно намагається просувати свій "мирний план" паралельно з українською формулою миру. Президент України відповів, чи можна переламати бачення Китаю та отримати країну у своїх союзників.

"Ви знаєте, що у нас є мирний план. Ключові його аспекти – територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо Китай має альтернативний погляд на ці аспекти, він може підготувати альтернативну формулу миру, але якщо вони поділяють цю точку зору, ми знайдемо діалог", — наголосив український лідер.

Раніше Володимир Зеленський звинуватив Китай у підриві Глобального саміту миру та допомозі Росії. Він заявив, що Україна не приймає жодних альтернативних "самітів миру", які пропонують у Пекіні. Крім того, чим довше Китай співпрацюватиме з РФ і допомагатиме їй у війні, тим гірші наслідки для всього світу.

Також Телеграф розповідав про те, що Китай відіграв ключову роль у війні Росії проти України, вважає генсек НАТО. Попри публічні заяви, країна за минулий рік 90% імпортованої мікроелектроніки надійшло до РФ із Китаю.