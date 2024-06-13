Передача активов РФ, эскадроны F-16 и курс на НАТО: главные тезисы пресс-конференции Байдена и Зеленского

В соглашении указаны четкие пункты поддержки США

В четверг, 13 июня, после подписания исторического соглашения о безопасности между США и Украиной президенты обоих государств, Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. Телеграф собрал для вас главные тезисы, звучавшие во время брифинга.

Конференция прошла сразу после подписания соглашения.

"Наши цели — это поддержка и укрепление обороноспособности Украины, а также усиление способности сдерживать врага в перспективе... Соединенные Штаты Америки могут заверить в том, что обе цели будут достигнуты", — сказал Джо Байден.

Вместе с тем, по словам президента США, для того, чтобы достичь обеих целей, Штаты не будут отправлять своих военных в Украину, но продолжат предоставлять оружие и боеприпасы.

"США помогут воплотить обе эти цели. Однако не отправкой своих военных в Украину, а предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданными, дальнейшим обучением смелых украинских военных в Европе и США, усиливая взаимосовместимость наших войск, инвестированием в украинскую оборонную промышленность", – перечислил Байден и заметил, что военная помощь будет предоставляться в срок.

"Мы также поддержим восстановление украинской экономики и восстановление энергетической инфраструктуры, которую Россия систематически разрушает своими массированными атаками", — добавил американский президент.

Все эти и другие пункты, изложенные в двустороннем соглашении о безопасности, отметил Байден. Лидер США отметил, что подписанное соглашение закрепляет видение справедливого мира на основе украинской "формулы мира", а также способствует интеграции Украины в евроатлантическое сообщество.

"Члены Большой семерки и Европейского союза вместе работают над тем, чтобы использовать замороженные активы РФ на сумму 280 млрд долларов… Я очень рад сообщить вам, что на этой неделе G7 подписала план по завершению разработки и разблокировки 50 миллиардов долларов от этих замороженных активов. Эти деньги, которые будут работать на Украину, это еще одно напоминание Путину, что мы не отступим. Фактически мы вместе противостоим этой незаконной агрессии", — заявил Байден.

По словам президента США, соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское и трансатлантическое сообщество и содержит основные обязательства Украины по демократическим, экономическим и реформам безопасности.

"Путин не может разделить нас. Мы будем с Украиной, пока они не победят в этой войне", — заявил Байден.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США за поддержку и подчеркнул, что подписанное сегодня соглашение, это "о шагах для гарантии устойчивого мира, и поэтому оно выгодно всем в мире, потому что война России против Украины реальна, реальная глобальная угроза".

"Обязательства Соединенных Штатов в сфере безопасности базируются, среди прочего, на устойчивости поддержки безопасности и обороны не только в течение этой войны, а также в мирный период после войны. И мы обязательно обеспечим мир. В соглашении четко указано, что Америка поддерживает усилия Украины выиграть эту войну", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что в соглашении есть четкие положения по вооружению Украины.

"Соглашение содержит хорошие положения по оружию для нашей обороны, очень конкретно – по системам Patriot, очень конкретно – по поставкам эскадронов истребителей Украине, в частности, F-16. Мы долго для этого работали", – подчеркнул Зеленский.

Среди других положений соглашения президент Украины также выделил сотрудничество оборонной промышленности Украины и США, шаги по привлечению России к ответственности, в частности санкции и экспортный контроль, а также поддержку будущего членства Украины в НАТО.

"Соглашение также определяет, что необходимо с точки зрения разведывательной информации. Соглашение содержит ключевые аспекты защиты жизни наших людей. Очень важно, что в соглашении также рассматривается вопрос справедливой ответственности России за эту войну", — отметил Зеленский.

"Я благодарен, что философия нашего соглашения о безопасности на самом деле является философией союзников, и поэтому вопрос НАТО освещается в тексте соглашения. В нем говорится, что Америка поддерживает будущее членство Украины в Альянсе и признает наше безопасное соглашение шагом к членству Украины в НАТО", — сказал президент Украины.

В конце Зеленский поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за поддержку в обеих палатах и "каждое американское сердце, которое не унижает свободу и поддерживает Украину".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что страны G7 готовятся к жестким действиям против Китая.