Обговорили кілька важливих тем: Зеленський зустрівся з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Говорили про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив очільник української держави у своєму Телеграм.

Повний текст новини читайте в матеріалі "Телеграфу": Обговорили низку важливих питань: Зеленський зустрівся з Папою Римським на полях Саміту G7