Обговорили кілька важливих тем: Зеленський зустрівся з Папою Римським
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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Говорили про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.
Про це повідомив очільник української держави у своєму Телеграм.
Повний текст новини читайте в матеріалі "Телеграфу": Обговорили низку важливих питань: Зеленський зустрівся з Папою Римським на полях Саміту G7