Рус

Обговорили кілька важливих тем: Зеленський зустрівся з Папою Римським

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
росЗМІ Новина оновлена 14 червня 2024, 16:06

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Говорили про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив очільник української держави у своєму Телеграм.

Повний текст новини читайте в матеріалі "Телеграфу": Обговорили низку важливих питань: Зеленський зустрівся з Папою Римським на полях Саміту G7

Теги:
#Папа Римський #Папа