"Резерв+" створили на базі програми для шкіл: у Міноборони відповіли, наскільки це безпечно

Партнери використовували свої напрацювання, досвід та знання щодо цього проекту

Відомий український додаток "Резерв+", в якому військовозобов’язані можуть оновлювати свої військово-облікові дані, створено на базі програми для шкіл "Мрія". Однак це не несе жодних ризиків безпеки.

Про це "Телеграфу" сказали в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України у матеріалі: "ТОП-9 гарячих питань про "Резерв+". Відповіді Міноборони всі розставили по місцях".

"Для розробки програми "Резерв+" нам потрібно було діяти швидко. Ми звернулися до наших партнерів (благодійного фонду) за допомогою, і вони залучили ту саму команду розробників, яка працює над додатком "Мрія", — розповів співрозмовник.

Він підкреслив, що партнери використовували свої напрацювання, досвід та знання щодо цього проєкту. Це своєю чергою є нормальною практикою для державних розробок.

"Це не несе жодних ризиків безпеки. Додаток "Резерв+" надійно захищений і не зберігає дані, а підтягує їх з реєстру за принципом, схожим на "Дію". Дані про військовозобов’язаних передають до реєстру лише в зашифрованому вигляді", — додали в Управлінні преси та інформації.

Довідка: У червні 2024 року в школах розпочалося бета-тестування програми "Мрія", яка була створена для учнів, їхніх батьків та вчителів. Розробники цієї програми роблять акцент на особистому розвитку дітей. Тому школярі матимуть змогу спостерігати свій особистий прогрес і мати багато зручних інструментів: чати, план дня, штучний інтелект; цікаві факти від професіоналів, а також багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку Міноборони "Резерв+" незабаром з’явиться нова функція. Вона стане доступною 18 червня.