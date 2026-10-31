У Києві наприкінці жовтня зацвів бузок: що відбувається з природою (фото)

Осіннє цвітіння бузку свідчить про порушення звичного циклу рослин

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У Києві на вулиці Архітектора Вербицького наприкінці жовтня повторно зацвів бузок. На кущах біля житлового будинку розкрилися рожево-бузкові квіти – природну аномалію помітили перед початком листопада.

Про це 31 жовтня повідомив місцевий телеграм-канал "Лівий берег Київ". На оприлюднених світлинах видно кілька суцвіть із розкритими квітами та численними бутонами серед зеленого листя.

На вулиці Архітектора Вербицького бузок повторно зацвів наприкінці жовтня

Осіннє квітування бузку пов’язують із порушенням сезонного розвитку рослин

Чому бузок квітне восени

Зазвичай бузок розцвітає наприкінці квітня та протягом травня – строки залежать від погоди й сорту.

Жовтневе цвітіння бузку може бути пов’язане з тривалою посухою від серпня до жовтня та аномально теплим літом із теплим початком осені. Таке поєднання порушує звичний цикл розвитку рослин.

Посуха наприкінці літа й теплий початок осені можуть спричинити повторне цвітіння не лише бузку, а й інших рослин, зокрема гіркокаштана.

Такі погодні умови пов’язують із кліматичними змінами, наслідки яких посилює міське середовище. У Києві під час спеки температура вища, ніж за містом, а вночі мегаполіс також залишається теплішим. Через це повторне цвітіння дерев у столиці може бути виразнішим.

Як повторне цвітіння впливає на рослини

Основний ризик осіннього росту – рослина не встигає підготуватися до зими. Якщо в жовтні з’являються квіти та нові пагони, перші приморозки можуть їх знищити. До холодів рослині потрібно сформувати пагони, кору та бруньки, а повторна вегетація порушує цей процес.

Таке явище є ненормальним і для деяких чагарників та дерев може закінчитися загибеллю.

Водночас значення має масштаб квітування. Якщо зацвіла лише невелика частина куща, це не обов’язково свідчить про серйозну проблему. Масове цвітіння може бути ознакою порушень у природі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому квіти швидко в’януть у вазі.