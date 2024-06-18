У Маріуполі будують житло для біженців із Бєлгорода, а місцевих викинули на вулицю

Окупанти хочуть поселити росіян на бульварі Меотиди

У Маріуполі, під час облоги якого росіяни навмисно морили голодом мирних жителів, тепер окупанти будують табір для біженців з Бєлгородської області. Росіяни, які схвалювали руйнування Маріуполя своєю армією, тепер хочуть ховатись там від війни.

"На бул. Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроект" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області. Особливу пікантність ситуації надає місце розташування — бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом "Стадіон", за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки. Які дивні ігри долі. Бєлгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни", — написав у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголошує, що це яскраво демонструє ставлення росіян — маріупольські бездомні не мають ні пріоритету, ні ваги порівняно з "натуральними" росіянами. Йдеться про те, росіяни вирішили знести всі 48 будинків у районі "Стадіон", що розташований на Лівобережжі. Крім того, землю, на якій вони стояли, вже передали у власність окупаційної влади. Без даху над головою залишаються мешканці будинків по вулиці Азовстальській, Ломізова, на Морському бульварі та бульварі Меотиди, а також дитячі садки №91 та 103 та школа №56.

Андрющенко додав, що забудовник, який зводить табір для біженців із Бєлгородської області, не будував нічого, окрім підстанцій. Він припускає, що його обрали невипадково.

"Напевно, хтось грошей відвалив хабарами. Маріуполь стає найкращим містом для вивчення російського хабарництва та корупції", — констатував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пляжі Маріуполя в окупації є сумним видовищем. Вони брудні та пустельні.