В Мариуполе строят жилье для беженцев из Белгорода, а местных выбросили на улицу

Оккупанты хотят поселить россиян на бульваре Меотиды

В Мариуполе, во время осады которого россияне намеренно морили голодом мирных жителей, теперь оккупанты строят лагерь для беженцев из Белгородской области. Россияне, которые одобряли разрушение Мариуполя своей армией, теперь хотят прятаться там от войны.

"На бульв. Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области. Особую пикантность ситуации придает месторасположение — бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас сражаются мариупольцы-бездомные. Какие удивительные игры судьбы. Белгородцы, под чье улюлюканье было уничтожено Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны", — написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркивает, что это ярко демонстрирует отношение россиян — у мариупольских бездомных нет ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами. Речь о том, россияне решили снести все 48 домов в районе "Стадион", находящемся на Левобережье. Кроме того, землю, на которой они стояли, уже передали в собственность оккупационных властей. Без крыши над головой остаются жители домов по улице Азовстальской, Ломизова, на Морском бульваре и бульваре Меотиды, а также детские сады №91 и 103 и школа №56.

Андрющенко добавил, что застройщик, который возводит лагерь для беженцев из Белгородской области не строил ничего, кроме подстанций. Он предполагает, что его выбрали неслучайно.

"Наверное, кто-то денег отвалил взятками. Мариуполь становится лучшим городом для изучения российского взяточничества и коррупции", — констатировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пляжи Мариуполя в оккупации представляют собой печальное зрелище. Они грязные и пустынные.