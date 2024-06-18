Украинцам раздадут по 900 грн, но тратить можно не на все: Зеленский подписал новый закон

Для получения денег придется подать заявку в "Дия"

Вскоре государство раздаст украинцам по 900 грн. Тратить эти деньги можно будет не на все. Они предназначены исключительно для покупки книг.

Об этом свидетельствует информация карты закона, который подписал президент Владимир Зеленский. Данные появились на сайте Верховной Рады.

Кто сможет получить деньги на покупку книг?

С 1 июля эту сумму смогут получить граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. А с прекращением военного положения – один из родителей при рождении ребенка.

Получить деньги можно будет после подачи заявления через "Дию". Использовать деньги нужно будет в течение года.

Когда начнут выдавать деньги?

Для реализации подписанного президентом закона нужно еще выполнить определенные юридические формальности. По словам Александра Коваля, директора "Украинского института книги", Кабмин должен определить порядок оказания помощи и внести изменения в порядок использования средств УИК.

После этого 370 млн грн, выделенные из бюджета на эту программу, имеют шансы с карт 18-летних счастливчиков, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору, пополнить счета украинских издателей. За эти деньги будут изданы еще 1,5 — 2 млн экземпляров.

Закон также регулирует предоставление субсидий для распространителей издательской продукции. Субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, но не может превышать 20% общей стоимости продукции, реализуемой через специализированные книжные магазины.

Эти меры направлены на поддержку книжного рынка Украины и стимулирование чтения среди населения.

Ранее "Телеграф" рассказал, почему не стоит читать детям сказки Андерсена и "Алису в Зазеркалье" в оригинале.