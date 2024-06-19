"Это впервые": коммюнике саммита мира в Швейцарии подписала страна, которая не присутствовала на нем

Украинскую Формулу мира разделяют все континенты и регионы мира

К коммюнике Глобального саммита мира присоединилась страна, не присутствовавшая на нем. Речь идет об Антигуа и Барбуде, расположенной в восточной части Карибского моря.

Это государство стало первым, которое, несмотря на свое отсутствие, поддержало итоговую декларацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", — написал глава государства.

Президент также добавил, что присоединение страны к коммюнике свидетельствует о том, что украинскую Формулу мира и видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. Президент Украины верит, что эта коалиция будет только расти.

"Действительно стабильный мир — это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство. Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и усердно работая над приближением мира", — написал Зеленский.

Справочно: Антигуа и Барбуда — государство, состоящее из двух главных островов в группе Малых Антильских островов в Вест-Индии. Расположена между Карибским морем и Атлантическим океаном. Государство обрело независимость от Великобритании в 1981 году. Является членом Карибского сообщества (КАРИКОМ), Организации Объединенных Наций и Содружества Наций.

Антигуа и Барбуда на карте

Напомним, мы писали, что, кроме Ирака и Иордании, чьи подписи исчезли под всеобщим коммюнике Саммита мира в Швейцарии, под документом пропала также подпись Руанды. В списке появилась подпись Вселенского Патриархата.