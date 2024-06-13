Чоловіки до 25 років не будуть проходити ВЛК? Останні рішення уряду щодо військовозобов’язаних

Розповідаємо, чи є привілей для молодих українців

Кабінет міністрів України постановою №675 вніс зміни до постанови від 16 травня 2024 року №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Тепер особи до 25 років не будуть проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Це стосується осіб, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Вони не будуть проходити медичний огляд допоки їм не виповниться 25 років, йдеться у постанові.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу… Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою", — йдеться у постанові №560.

Згідно з урядовою постановою №675, на ВЛК не відправляються наступні категорії чоловіків:

військовозобов’язані до 25 років;

призовники (виняток — чоловіки, які хочуть добровільно вступити до Сил оборони);

заброньовані громадяни;

посадовці, які не можуть бути мобілізованими.

Для довідки: мобілізаційний вік в Україні був знижений у квітні 2024 року. Тепер військовозобов’язаними є чоловіки віком від 25 до 60 років. Українці від 18 до 24 років мають пройти базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Проте це не буде підставою для мобілізації до досягнення 25-річного віку. Жінки, зокрема військовозобов’язані, можуть вступити до Сил оборони виключно за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ТЦК можуть забрати низку повноважень. Народні депутати вже працюють над законопроєктом.

Також вам може бути цікаво, у якому випадку мобілізуватимуть багатодітних батьків. За законом, вони можуть піти на війну лише добровільно. Проте є декілька важливих нюансів.