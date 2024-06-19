Под коммюнике Саммита мира есть еще один подписант: Зеленский рассказал, о ком идет речь

Украина уважает каждую нацию, рассчитывает на каждый голос в сотрудничестве между народами и именно так построен Устав ООН

Организация американских государств решила присоединиться к коммюнике саммита мира по Украине, который прошел в Швейцарии.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, увеличилось представительство Американского континента, в частности, Латинской Америки в совместном коммюнике саммита мира.

"Уже официально — Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда", — заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина воспринимает весь мир как равных, и в этом наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Украина уважает каждую нацию, рассчитывает на каждый голос в сотрудничестве между народами и именно так построен Устав ООН, чтобы все государства имели значение.

"Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это в России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать", — сказал президент.

Саммит мира по Украине

На выходных в Швейцарии состоялся саммит мира по поводу войны в Украине, куда Россию не приглашали, однако допустили ее участие в дальнейших подобных мероприятиях.

Участники Саммита мира в совместном коммюнике обвиняют РФ в масштабных человеческих страданиях. А также разрушения и призывали уважать территориальную целостность Украины. Участники саммита отмечают, что собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы "повысить уровень диалога о путях всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины".

В коммюнике также задекларировано общее видение нескольких аспектов:

Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть защищено и экологически безопасно. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любая угроза или применение ядерного оружия в условиях продолжающейся против Украины войны недопустимы. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения пищевыми продуктами. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны. Нападения на торговцев корабли в портах и ​​на всем маршруте, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры неприемлемы. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена. ‚ Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие незаконно удерживаемые украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

В документе сформулировано мнение, что достижение мира требует диалога между всеми сторонами конфликта.