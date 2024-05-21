Не тільки вручати повістки: які обов’язки у роботодавців за новим законом про мобілізацію

Роботодавці мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовлятимуться від отримання повісток

Після набуття чинності закону про посилення мобілізації на роботодавця покладаються зобов'язання не лише видавати працівникам повісти, а й забезпечувати прибуття їх до ТЦК.

Про це йдеться в постанові Кабміну №560. Зазначається, що робити це потрібно буде після отримання розпорядження від ТЦК або місцевої адміністрації.

Також роботодавець у триденний строк має повідомляти відповідному відділенню ТЦК про результати оповіщення та виконання вимог закону військовозобов'язаними.

Зауважимо, що у новому законі вказано: "Оповіщення це – вручення (надсилання) повісток громадянам".

Також роботодавці мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовлятимуться від отримання повісток, та тих, хто написав заяви про звільнення.

Якщо ж підприємець не виконує покладені на нього обов'язки з оповіщення, забезпечення прибуття осіб до ТЦК, то на підприємство можуть прийти самі військкоми.

Нагадаємо, що більше про нововведення щодо повісток на роботі можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": "Повісток на роботі стане більше, а ТЦК зникнуть з вулиць? Закон про мобілізацію запрацював, що змінилося".

Раніше "Телеграф" писав, що уряд розширив можливості для броні в одній із галузей.