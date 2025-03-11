Росіяни просуваються на Курщині: як зараз виглядає Суджа і що відбувається на цьому напрямку (відео)

Запеклі бої продовжуються

Російські війська намагаються ввійти у Суджу, прорвавши оборони Збройних Сил України (ЗСУ). Бої в Курські області стають дедалі запеклішими. Зафіксовано просування армії РФ біля кількох населених пунктів.

Як стверджують росЗМІ, східна частина Суджі нібито у сірій зоні. Проте Генштаб ЗСУ наразі не коментував це.

В російських медіа пишуть, що армія РФ нібито просуваються в самій Суджі, публікуючи відео з окремих районів міста. Проте просування окупантів офіційно не підтверджувалось. Також частину міста відокремлює річка, що може вплинути на наступальні дії росіян.

За даними DeepState, росіяни просунулись просунувся на Курщині біля Мирного та Зозулівки.

У мережі вже показали відео зруйнованої Суджі, на яку Росія скидала бомби. У місті майже не залишилось вцілілих будинків.

Як пише Інститут вивчення війни, російські війська могли просунулися в центр Мартинівки (на північний схід від Суджі). До того ж російські "воєнкори" стверджують, що російські війська захопили низку населених пунктів на Курщині: Агроном і Колмаков (обидва на схід від Суджі), Михайлівку (на північний схід від Суджі) та Богданівку (на північ від Суджі).

Пропагандистські канали пишуть, що роські війська штурмують Суджу із трьох сторін. Сили ЗСУ нібито зосереджені в центральній частині міста.

Водночас українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни активізували атаки на Сумщині. В ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на кордоні.