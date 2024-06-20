Жизнь посвятил Украине: умер 80-летний диссидент Демьян Чернец

Он многое сделал для родного края и всей страны

В четверг, 20 июня, стало известно, что умер 80-летний Демьян Чернец. В Советском Союзе он был одним из лидеров диссидентского движения, а после — "Народного руху".

В современной Украине был председателем Тернопольской областной организации Общества политзаключенных и репрессированных. О его смерти сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Сегодня Украина потеряла Великого Украинца. Тернополь потерял своего славного сына. Отошел в вечность Демьян Иванович Чернец…

Демьян Иванович навсегда останется в истории Украины как создатель восстановленной независимости Украины. Он жил Украиной и умер с Украиной", — написал Надал.

Демьян Чернец: биография и общественная деятельность

Будущий диссидент родился в Тернопольской области (село Дереновка) 6 апреля 1944 года. В 1949 году его отец был репрессирован. Его мать с двумя детьми была выселена на спецпоселение в населенный пункт Большой Луг Пермской области.

Позже семью Демьяна Черновца переселили в Чусовский район, тоже в Пермской области. Там будущий диссидент и начал свое обучение в школе. Однако окончил среднее образование в Теребовлянской средней школе №1.

Далее он поступил во Львовский политехнический институт, где учился на инженера-строителя. Диплом получил в 1967 году.

Демьян Чернец был активным участником диссидентского движения, одним из лидеров "Народного руху". Он был членом многих общественных организаций и советов:

Совета Конгресса украинской интеллигенции;

совета Тернопольского областного общества "Мемориал";

комиссии Тернопольского областного совета по вопросам восстановления прав реабилитированных;

инициативы "Защита Украины";

региональной комиссии по реабилитации в Тернопольской области

Он был членом редколлегии Книги памяти "Малолетние политзаключенные Тернопольщины", регулярно публиковал свои статьи в местных газетах, выступал на публичных мероприятиях. Также Демьян Чернец консультировал команды, которые создавали документальную ленту "Летопись Тернополя глазами тернополян", сериал "Путь к рассвету. Монологи" и фильм "Путь к рассвету".

За свой труд Демьян Чернец был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени и юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". Был награжден почетным знаком городского головы Тернополя и рядом грамот от местных советов и администрации.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти диссидента Степана Хмары. Ему было 86 лет.