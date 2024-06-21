"Від цього залежить наше існування": Зеленська висловилася про втому Заходу від війни

Останні події з самітом світу вселяли надію, що Захід і надалі підтримуватиме Україну

Російський диктатор Володимир Путін не залишає ідей щодо повного захоплення України, тому дуже важливо, щоб Захід не втомився від війни. Наразі найінтенсивніші бойові дії війни відбуваються у Харківській області, що межує з Луганською областю на сході країни.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю The Telegraph. За її словами, втома від війни є небезпечною для нашого існування.

"Ми сподіваємось, що втома від цієї війни не розв’яже для нас екзистенційну війну, тому що від цього залежить наше існування", – сказала Зеленська.

Нещодавній саміт миру у Швейцарії вселив їй певну впевненість, що союзники та друзі України й надалі підтримуватимуть нашу країну. Однак є побоювання, що допомога надходить не так швидко і не в тих обсягах.

"Іноді ми боїмося, що допомога надходить повільніше, ніж ми очікували. Або не такою мірою, як ми очікували", — додала перша леді.

Водночас Олена Зеленська визнала, що є ще й загальне почуття занепокоєння з приводу можливого повернення Трампа на пост президента і того, що це означає не лише для України, а й для миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський анонсував другий саміт світу. За його словами, він може відбутися вже найближчим часом.