"От этого зависит наше существование": Зеленская высказалась об усталости Запада от войны

Последние события с саммитом мира внушили надежду, что Запад и дальше будет поддерживать Украину

Российский диктатор Владимир Путин не оставляет идей насчет полного захвата Украины, поэтому крайне важно, чтобы Запад не устал от войны. Сейчас самые интенсивные боевые действия войны происходят в Харьковской области, граничащей с Луганской областью на востоке страны.

Об этом сказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью The Telegraph. По ее словам, усталость от войны является опасной для нашего существования.

"Мы надеемся, что усталость от этой войны не развяжет для нас экзистенциальную войну, потому что от этого зависит наше существование", – сказала Зеленская.

Недавний саммит мира в Швейцарии внушил ей определенную уверенность, что союзники и друзья Украины и дальше будут поддерживать нашу страну. Однако есть опасения, что помощь поступает не так быстро и не в тех объемах.

"Иногда мы боимся, что помощь поступает медленнее, чем мы ожидали. Или не в такой степени, как мы ожидали", — добавила первая леди.

В то же время Елена Зеленская признала, что есть еще и общее чувство обеспокоенности по поводу возможного возвращения Трампа на пост президента и того, что это означает не только для Украины, но и для мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй саммит мира. По его словам, он может состояться уже в ближайшее время.