Чи кине КНДР свою армію на війну з Україною: експерт вказав на кілька важливих нюансів

Дмитро Снєгирьов пояснив "Телеграфу" справжню мету візиту Путіна до Пхеньяну та іншу небезпечну загрозу, про яку не говорять

Вкидання про те, що нібито російський диктатор Володимир Путін їздив у Пхеньян на зустріч із північнокорейським колегою Кім Чен Ином, щоб домовитися про залучення армії Північної Кореї для війни проти України, є дійсно нічим іншим, як черговою російською ІПСО з огляду на низку ознак. Таку думку "Телеграфу" підтвердив військовий аналітик і політолог, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

— Абсолютно немає ніякої потреби РФ у відповідному характері залучення особового складу аж КНДР. Це є елементом ІПСО (інформаційно-психологічної операції, — Ред.).

Все це має на меті приспати увагу світової спільноти щодо справжніх підсумків візиту Путіна в КНДР. Мовиться не про те, що він поїхав просити, а відправився туди давати. У першу чергу, можливо, ядерні технології (відповідно технології виробництва балістичних ракет). Іншими словами — передавати російські технології. Тож, на мою думку, основна мета візиту Путіна в Пхеньян — якраз спроба ескалації напруженості в цій точці земної кулі, — пояснив він.

За словами експерта, таким чином не існує навіть теоретичної загрози, що РФ та КНДР направлять в Україну якісь "сотні тисяч північнокорейських солдат". Про що вкотре лякають російські пропагандисти на своїх ресурсах. Підсилюють цю думку кілька ключових умов.

— Підписаний документ між росіянами та північними корейцями передбачає відповідну військово-технічну допомогу у разі безпосередньої інтервенції. Тобто нападу на країну (чи на Росію, чи на КНДР, — Авт.).

У нашому випадку РФ є окупантом, а не Україна атакує російську територію. Таким чином не має жодної юридичної підстави щодо направлення військового угрупування (чи контингенту) з КНДР. З розумінням ставимося, що і Росія, і Північна Корея не дотримуються загально прийнятих норм міжнародного права. Але — менше з тим.

Стосовно ж практичної площини, нещодавно російський диктатор вийшов на загал з інформацією про те, що зараз в Україні зосереджено до 700 тисяч особового складу російських окупантів. Для порівняння: на початок широкомасштабного вторгнення угрупування росіян було біля 140-150 тис… Проте Російська Федерація має можливість поповнення особового складу у кількості від 40 тисяч до 50 тис., — аргументує Дмитро Снєгирьов.

Він зауважив, що РФ досі продовжує залучати до окупаційної армії людські ресурси з числа російських арештантів (так званий "спецконтингент К", — Авт.), мобілізованих чоловіків з окупованих територій (при чому їхній призовний вік росіяни вже збільшили з 55 до 65 років), а також активно використовує трудових мігрантів, яких в Росії офіційно нараховується до 12 млн осіб.

— Тобто, за великим рахунком потреби Росії у північнокорейських військах немає. Зараз є ці 700 тис. окупантів при власному мобілізаційному ресурсі росіян у 12 млн чоловік, — сказав експерт, додавши, що питання залучення контингенту з КНДР у військове протистояння "вирішує навіть не Путін і не Кім, а ключовою буде позиція китайських товаришів, а відповідно Сі Цзіньпін буде категорично проти безпосередньої участі військових підрозділів Північної Кореї у війні в Україні".

*Докладніше про те, чому РФ зацікавлена саме зараз у загостренні ситуації в Азії і де саме — читайте найближчим часом на "Телеграфі" в інтерв'ю Дмитра Снєгирьова.

Довідково:

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, річний бюджет КНДР на армію становить біля 1,5 мільярда доларів. Чисельність військових складає від 850 тисяч до 1,3 млн осіб (офіційно населення країни знаходиться на рівні 26 млн).

Офіційно до складу так званої Корейської народної армії входять: Сухопутні війська, Військово-повітряні та протиповітряні сили, Військово-морські сили, а також з 2012 р. — Стратегічні ракетні війська.

КНДР має на своєму озброєнні біля 6 тис. танків, переважно радянських – Т-34, Т-54/55 та Т-62. Крім того, Північна Корея має 21 тис. артилерійських систем і мінометів.

На балансі Повітряних сил армії КНДР перебувало 440 винищувачів (зокрема, МіГ-17, МіГ-19, МіГ-21, МіГ-29 та МіГ-23). При цьому країна не має ні авіаносців, ні есмінців, але володіє підводним флотом. Він налічує близько 35 одиниць човнів.

Але найголовніше, Північна Корея ще з радянських часів має ядерну зброю. За останніми відкритими даними, їхня кількість може становити 50 боєголовок. Крім того, в арсеналі Пхеньяну є балістичні ракети дальністю до 1500 км.

Як повідомлялось, Росія та Північна Корея фактично сформували ядерний альянс, який ворожий для НАТО, західних країн та цивілізованого світу загалом. Два терористичних режими ще до вторгнення РФ в Україну чудово співпрацювали разом роками.

Також "Телеграф" писав, як саме Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. На зустрічі з російським диктатором той заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають військову агресію проти України).