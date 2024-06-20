Другий Саміт миру не за горами? Що відомо про терміни проведення нової конференції

Союзники разом із Україною працюють над наступною зустріччю

У Швейцарії лише 16 червня закінчився перший Глобальний саміт світу, в якому брали участь близько 100 країн та організацій. Але Україна та союзники вже обговорюють наступну зустріч.

Як зазначив після зустрічі з іноземними лідерами президент Володимир Зеленський, другий Саміт має відбутися найближчими місяцями, але не роками. Україна просто не має стільки часу.

"Перший і другий саміти миру мають об’єднати нашу спільну роботу з деталей миру у стані війни. І ми не маємо часу на тривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки. Тому коли план дій щодо миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, і для завершення цієї війни заради справедливого та тривалого миру", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що точної дати та місця проведення другого саміту миру ще немає. Але деякі країни виявили бажання провести зустріч на своїй території. Наразі триває підготовка, що підтвердив і голова ОП Андрій Єрмак. Він додав, що Росія всіляко намагається зірвати майбутню зустріч.

"Підготовка до другого Саміту миру триває. Також ми вже знаємо про плани ворога щодо спроби зриву цього Саміту. Росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня. Втім, реальність така, що справедливий мир згідно зі Статутом ООН все одно переможе спробу ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас в Офісі президента не відкидають, що на другий Саміт можуть запросити представника Росії. Про прямі переговори лідерів Росії та України не йдеться. Представнику країни-агресора вручать комплексний мирний план, який розроблять усі учасники Саміту.

"Буде спільний план — думатимемо, як запрошувати представників Росії на другий саміт і передавати разом з країнами, які з нами на цьому шляху, цей спільний план, який узгоджений і підтриманий більшістю шанованих та відповідальних країн світу", — сказав Андрій Єрмак в ефірі телемарафону 15 червня.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи став світ в Україні ближчим після саміту у Швейцарії. На Заході оцінили зустріч світових лідерів та її підсумки.