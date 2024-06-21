Чому під комюніке саміту миру меншає підписів: Кулеба пояснив причину

Розганяти "хвилю" щодо відкликання підписів під комюніке почала російська пропаганда

Під комюніке Саміту миру, який відбувся минулого тиждня у Швейцарії, зникли підписи деяких країн. Ситуацію прокоментував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про те, чому так трапилось, головний дипломат країни розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, швейцарські колеги включили списку підписантів, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.

"Тому коли вони (ці країни – Ред.) звернулися й сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", бо він ще правився до останнього моменту на Саміті, їх зняли з цього списку", – пояснив Кулеба.

Глава МЗС України акцентував на тому, що розганяти "хвилю" щодо відкликання підписів під комюніке почала саме російська пропаганда.

Нагадаємо, спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, Згодом три країни відкликали підпис. Мова йде про Ірак, Йорданію та Руанду. Але долучилися держава Антигуа і Барбуда, та організація американських держав і Вселенський патріархат.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

Раніше "Телеграф" розповів, що президент Володимир Зеленський, другий Саміт має відбутися найближчими місяцями.