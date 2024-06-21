"Дожити до Перемоги у здоровому глузді": Зеленська назвала свій рецепт збереження психіки

Вона намагається не читати новини перед сном

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю, в якому розповіла, що українцям важливо не просто дожити до Перемоги, але зберегти нормальний стан психіки. Інакше виснаження просто не дасть змоги радіти.

Її найбільша надія полягає у тому, що перемога України не буде пірровою. Дружина президента сподівається, що наша країна вийде на інший бік, зберігши здоровий глузд, розповіла Зеленська в інтерв’ю The Telegraph, яке дала в Офісі президента.

"Я сподіваюся дожити до моменту перемоги в здоровому глузді і потрапити туди не настільки втомленими, щоб не мати можливості нею насолодитися", — сказала вона.

У контексті збереження здорового глузду перша леді зазначила, що намагається не думати про страхи. Вона додала, що українці в якомусь сенсі пережили свої найбільші страхи у перший місяць після вторгнення Росії.

"Нам потрібно було змиритися з цією ідеєю в нашій голові, з тим кошмаром, який важко уявити сучасній людині. Ви намагаєтеся не думати про найжахливіші речі, бо думати про них марно", — сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, у цьому інтерв’ю Олена також розповіла про стосунки із чоловіком-президентом під час війни. За її словами, на сварки подружжя не має часу.