"Дожить до Победы в здравом уме": Зеленская назвала свой рецепт сохранения психики

Она старается не читать новости перед сном

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью, в котором, в том числе, рассказала, что украинцам важно не просто дожить до Победы, но сохранить нормальное состояние психики. Иначе истощение просто не даст возможности радоваться.

Ее самая большая надежда заключается в том, что победа Украины не будет пирровой. Супруга президента надеется, что наша страна выйдет на другую сторону, сохранив здравый ум, рассказала Зеленская в интервью The Telegraph, которое дала в Офисе президента.

"Я надеюсь дожить до момента победы в здравом уме и попасть туда не настолько утомленными, чтобы не иметь возможности ею насладиться", — сказала она.

В контексте сохранения здравого ума первая леди отметила, что старается не думать о страхах. Она добавила, что украинцы в каком-то смысле пережили свои самые большие страхи в первый месяц после вторжения России.

"Нам нужно было смириться с этой идеей в нашей голове, с тем кошмаром, который трудно представить современному человеку. Вы стараетесь не думать о самых ужасных вещах, потому что думать о них бесполезно", — сказала Елена Зеленская.

Напомним, в этом интервью Елена также рассказала об отношениях с мужем-президентом во время войны. По ее словам, на ссоры у супругов нет времени.