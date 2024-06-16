Є сім критеріїв, за якими підприємства визнають критично важливими: пояснення Мінекономіки

Розповідаємо, на яких умовах можна забронювати працівників

Мобілізація в Україні продовжується, але деякі підприємства можуть отримати бронь для своїх співробітників. Для цього вони повинні відповідати трьом з семи критеріїв.

Перелік цих критеріїв є у кожного міністерства чи центрального органа влади, вони його формують окремо. Про це заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів в етері телемарафону.

7 критеріїв критично важливих підприємств

Фоменко розповів, що цей перелік є у кожному міністерстві чи центральному органу виконавчої влади. Щоб отримати статус критично важливого підприємства, на основі якого відбувається бронювання військовозобов’язаних чоловіків, потрібно звернутись до влади.

Алгоритм отримання цього статусу та бронювання робітників:

звернення до влади з відповідним запитом;

опрацювання підприємства за цими 7 критеріями профільними службами;

видання наказу про визнання підприємства критично важливим;

формування переліку військовозобов’язаних, яких бронюють від мобілізації;

подача переліку у той орган, який визнав підприємство критично важливим (це може бути центральний орган виконавчої влади, ОВА);

відправлення списків органом влади в Міністерство оборони чи іншу установу, де потенційно заброньований стоїть на обліку (наприклад, розвідка чи СБУ);

перевірка даних через реєстр "Оберіг";

якщо всі військово-облікові дані зійшлись, то інформацію направляють Міністерству економіки;

у Мінекономіки перевіряють, чи є підстави для бронювання;

міністерство видає наказ, який направляється у той орган влади чи ТЦК, який звертався до Міноборони.

Зазначимо, що в деяких випадках Мінекономіки може відмовити підприємству у праві бронювати працівників. Наприклад, якщо не вистачає якихось документів. Також такий ризик є, якщо у відомстві підозрюють, що папери сфальсифіковані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які критерії для визнання підприємства важливими у Міністерства економіки. Якщо виконується хоча б три, то можна забронювати співробітників на цілий рік.