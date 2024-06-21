"Кришує ботоферми": Тищенко прокоментував скандал з побиттям у Дніпрі гучними заявами

Постраждалий нібито спровокував поліцейського

Скандал з нападом супроводжуючих нардепа Миколи Тищенка (були у військовій формі та без розпізнавальних знаків) на колишнього військового підрозділу Kraken Дмитра Павлова все більше набирає обертів. Аж так у коментарі своєму колезі Олексію Гончаренку Тищенко заявив, що постраждалий нібито є начальником безпеки ботоферм.

А такі, за його словами, можуть готувати державний переворот, який нібито планувався саме у Дніпрі. Про це Тищенко сказав у прямому етері Олексія Гончаренка.

Щодо інциденту, за словами Тищенка, військовий, на якого напали, "разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії і спровокував поліцейського". Хоча на відео, яке шириться мережею помітно, що чоловік був з візочком, у якому була дитина. Його, до речі, потім у нього забрали особи зі "свити" Тищенка.

"Після рейду, я йшов до машини. До мене підійшли молодики, один був невідомий. Почали мене провокувати, образливі речі казати. Я зробив зауваження, бо вони з дитиною. На що сказали — ще раз образливі слова. Я звернувся до поліцейського, щоб припинились ці дії з заявою. Вони почали ображати поліцейського, вони ввімкнули камери. Потім поліцейський почав перевіряти дані цих молодиків. Потім до нас підійшли представники ТЦК (за заявою Тищенка), один з людей не мав жодних документів", — Тищенко розповідає про вчорашню ситуацію.

Тищенко наголосив, що вчорашня ситуація — "це провокація", адже "людина проходила службу в цьому підрозділі, але виписана за станом здоровʼя матері" вже не є військовослужбовцем.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії і спровокував поліцейського", — сказав Тищенко.

Скандальний нардеп також наголосив, що у нього "немає охорони", утримавшись від прямої характеристики посад осіб, які були з ними.

Дмитра Павлова, за словами Миколи Тищенка, нібито підтримував телегра-канал ПВК "Вагнер".

"Завдяки ботофермі планувався і планується держпереворот в Україні… Ви бачите сценарій військового перевороту, який буде здійснюватись, на мою думку, за допомогою грошей, взятих з кол-центрів та ботоферм. Там існують свої часні армії. Ці часні армії формують з колишніх військових, які прийшли з фронту", — сказав Тищенко в етері.

У приналежності до так званих ботоферм скандальний нардеп також звинуватив чинного голову Луганської ОДА Артема Лисогора, який нібито "кришує ботоферми" та "товаришує з керівниками угрупування "девʼяточка"".

"Дніпро — це серце ботоферм. Всі фейки, вся неправдива інформація починається з міста Дніпра", — сказав Тищенко.

Також Тищенко заявив, що він захищає демократію у всьому світі. "Я не Атлант. Я титан", — додав скандальний нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що глава МВС Ігор Клименко заявив, що причетних до нападу на військового Дмитра Павлова у Дніпрі буде покарано. У мережі встановили особу одного з них.