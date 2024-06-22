Заявление на отсрочку от мобилизации: как правильно написать и куда ее подавать (образец)

Проверкой оснований предоставления отсрочки и ее оформлением занимаются ТЦК и СП

Во время действия всеобщей мобилизации некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии. Ее предоставляют по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, по причине обучения или профессиональной деятельности и т.п. О своем праве на получение отсрочки следует сообщать в ТЦК и СП сразу, предоставив соответствующее заявление.

Образец нового заявления на отсрочку опубликовал адвокат Ярослав Жукровский. Именно такое заявление нужно подавать с момента вступления в силу обновленного закона о мобилизации (с 18 мая).

Проверкой оснований предоставления отсрочки и ее оформлением занимаются ТЦК и СП. Для ее оформления военнообязанный должен обратиться именно туда. Вопрос о предоставлении отсрочки рассматривает комиссия, созданная при ТЦК и СП.

Военнообязанный, имеющий основания для отсрочки, должен лично подать на имя председателя комиссии:

заявление по форме, определенной в приложении 4 к Порядку № 560. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации; документы, подтверждающие право на отсрочку или их заверенные копии (п. 57 Порядка № 560).

Как ранее писал "Телеграф", адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что не все военнообязанные мужчины, у которых есть жена с I или II группой инвалидности или оформленное попечительство над недееспособным лицом имеют право на отсрочку от мобилизации. Так называемый "подводный камень" скрыт в ч. 9 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".