Скрипка зізнався, чому не втік з України та не вивіз дітей від війни

Музикант розповів, з якими проблемами зіткнувся під час виїздів з України під час війни.

Відомий український музикант та лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що з початку повномасштабного вторгнення безперешкодно міг виїжджати за кордон на концерти. Він хотів вивезти свою сім’ю у безпечне місце, але рідні відмовилися.

Про це він розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Нам потрібні етнічна та мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу та концерт на руїнах Кремля".

Наприкінці травня Скрипці виповнилося 60 років, а це означає, що він більше не є військовозобов’язаним громадянином і виїзд з України для нього полегшений. При цьому музикант зазначив, що і до 60-річчя не стикався з проблемами при виїзді, оскільки має трьох неповнолітніх дітей. До того ж, він часто виступав за останні два роки в інших країнах.

"Провітрити мізки дуже корисно, бо з подвійною силою повертаєшся до звичних справ… Коли почалося повномасштабне вторгнення, я був налаштований вивезти за кордон маму, дружину та дітей. Вони всі категорично відмовилися: "Не хочемо десь блукати!". Влітку 2022 року я з великими благаннями вмовив сім’ю поїхати на море. Вони спочатку противилися, але коли через тиждень повернулися додому після відпустки, дуже раділи подорожі та дякували цього року ще не планували відпустку”, — каже музикант.

При цьому Скрипка додав, що зіштовхнувся із складнощами вивезення свого колективу на іноземні концерти. Щоразу це ставало робити все складніше, і довелося шукати музикантів відразу в інших країнах. Але й із цим все не так просто.

"Останні концерти я виступаю за кордоном у супроводі місцевих музикантів. Але і тут є проблеми, тому що зібрати всіх людей з інших міст до купи певного часу неймовірно складно", — зазначив Олег Скрипка.

Також "Телеграф" розповідав про те, що для Олега Скрипки немає поганих та добрих росіян. Він вважає, що необхідно обірвати усі зв’язки з людьми із Росії.