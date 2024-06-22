Скрипка признался, почему не сбежал из Украины и не вывез детей от войны

Музыкант рассказал, с какими проблемами столкнулся при выездах из Украины во время войны

Известный украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, что с начала полномасштабного вторжения беспрепятственно мог выезжать за границу на концерты. Он хотел вывезти свою семью в безопасное место, но родные отказались.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в интервью "Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля".

В конце мая Скрипке исполнилось 60 лет, а это означает что он больше не является военнообязанным гражданином и выезд из Украины для него облегчен. При этом музыкант отметил, что и до 60-летия не сталкивался с проблемами при выезде, так как у него трое несовершеннолетних детей. К тому же он часто выступал за последние два года в других странах.

"Проветрить мозги очень полезно, потому что с двойной силой возвращаешься к привычным делам… Когда началось полномасштабное вторжение, я был настроен вывезти за границу маму, жену и детей. Они все категорически отказались: "Не хотим где-то бродить!". Летом 2022 года я с большими мольбами уговорил семью поехать на море. Они сначала противились, но когда через неделю вернулись домой после отпуска, очень радовались путешествия и благодарили. В этом году еще не планировали отпуск", — говорит музыкант.

При этом Скрипка добавил, что столкнулся со сложностями вывоза своего коллектива на иностранные концерты. С каждым разом это становилось делать все сложнее, и пришлось искать музыкантов сразу в других странах. Но и с этим все не так просто.

"Последние концерты я выступаю за границей в сопровождении местных музыкантов. Но и здесь есть проблемы, потому что собрать всех людей из других городов в кучу в определенное время невероятно сложно", — отметил Олег Скрипка.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что для Олега Скрипки нет плохих и хороших россиян. Он считает, что необходимо оборвать все связи с людьми из России.